تحدث مايك فيروي بعبارات لاذعة عن أداء أليكس كروس في بودكاست «Kale & Kokkie». وفي بودكاست «Kick-off» الصادر عن صحيفة «De Telegraaf»، قال المراقب الفني لفريق أياكس إن المدير الفني السابق كان منشغلاً بشكل أساسي بتبرئة ذمته.

شارك كروس مؤخرًا في البودكاست لاستعراض فترة عمله في أمستردام. واعترف هناك، من بين أمور أخرى، بأن الإشراف على راؤول مورو لم يسر على النحو الأمثل. وفي الوقت نفسه، أشار إلى مشاكل لغوية لدى الإسباني، الذي قال إنه لا يتحدث الإنجليزية بما يكفي للتكيف بسرعة.

يرفض فيريوي هذا الحجة رفضًا قاطعًا ويرى أن هناك مشكلة أكبر بكثير داخل النادي. "في رأيي، المشكلة الكبرى هي أن أياكس قام بالتنقيب في مادورودام. لقد جلبوا لاعبين صغار الحجم ورشيقين، لكنهم ليسوا من النوع الذي يمكنك التقدم به حقًا."

كما يشير الصحفي إلى دور المدرب جون هيتينغا في بداية الموسم. "لم يكن يعرف هؤلاء اللاعبين على الإطلاق، واعتقد أنه أدرك بسرعة: هل هذا كل شيء؟" وفقًا لفيروي، تم أيضًا الوعد بتعزيز حاسم في خط الوسط. "كان من المفترض أن يأتي لاعب رقم 6، لكنه لم يأتِ."

لا تقتصر انتقادات فيروي على سياسة التعاقدات فحسب، بل تمتد لتشمل تصرفات كروس نفسه. "من الجيد أنه يتحمل المسؤولية، لكنه في الواقع كان يحاول تنظيف فناء منزله الخاص"، كما يقول. ثم يخلص إلى استنتاج قاسٍ للغاية: "لقد شكل ببساطة تشكيلة لا قيمة لها على الإطلاق."

ويؤيد فالنتين دريسن هذا الرأي ويؤكد أن المشكلة تكمن بشكل أساسي في الجودة. «أعرف الكثير من اللاعبين قصيري القامة وهم جيدون جدًّا. لذا، فإن الأمر لا يتعلق بالطول»، يشرح. ووفقًا للصحفي في صحيفة «ديتيليغراف»، فإن جوهر المشكلة واضح: «لم يتم التعاقد مع لاعبين ذوي جودة عالية ببساطة».

يدحض دريسن حجة كروس بأن فشل مورو يعود جزئياً إلى حاجز اللغة. «جون هيتينغا يتحدث الإسبانية بطلاقة، لذا كان بإمكانه مساعدة ذلك الشاب على التكيف». ووفقاً لدريسن، فإن المشكلة تكمن في مكان آخر: «إنه يفتقر ببساطة إلى الصفات المطلوبة».