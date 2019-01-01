صحيفة تكشف سر قلق بوجبا من تعثر انتقاله لريال مدريد

ما زالت ردود الأفعال مستمرة، على ما قاله الفرنسي بول بوجبا في بداية هذا الأسبوع، عن رغبته في البحث عن تجربة جديدة، بعيدًا عن "مسرح الأحلام".

وفسر المتابع البسيط قبل أعتى الصحف البريطانية والإسبانية المغزى من تصريحات بطل العالم، خاصة وأنها جاءت بالتزامن مع سيل من الشائعات والأنباء التي تعتبره سادس صفقات ريال مدريد الصيفية.

وفي آخر تحديث لملف مستقبل صاحب الـ26 عامًا، قالت الصحيفة البريطانية العريقة "تيلجراف"، إن رغبة اللاعب الأولى هي العمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان في "سانتياجو بيرنابيو"، وليست العودة إلى بيته القديم في تورينو، نظرًا لاقتراب اسمه بأصدقاء كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

وعلى الرغم من تعمد بوجبا إظهار راية التمرد في وجه المدير التنفيذي إد وودوارد، بالاعتراف جهرًا بحاجته للرحيل، إلا أن مصدر المعلومة، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية المستحوذة على "أولد ترافورد"، لن تُطلق سراح أغلى لاعب في العالم سابقًا بسهولة.

🔴 خوان ماتا مع مانشستر يونايتد منذ موسم 2013-2014 :

لعب : 218 مباراة

سجل : 45 هدفًا⚽

تُوج بـ : 4 بطولات 🏆#ميركاتو_جول pic.twitter.com/ERo4nVjBR6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

وأوضح التقرير أن إدارة عملاق البريميرليج لن تتنازل عن 160 مليون جنيه إسترليني، مقابل الاستغناء عن بوجبا، وهو ما يُثير قلق اللاعب ويجعله يخشى على تعثر انتقاله إلى أشهر ملعب كرة قدم في العالم، نظرًا لارتفاع السعر، مقارنة بالرقم الذي عاد به إلى "أولد ترافورد".

وعاد صاحب الشأن إلى بيته الإنجليزي القديم في صيف 2016 مقابل رسوم لم تتخط الـ90 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه لم يترك البصمة المنتظرة منه، فقط اقتصر توهجه على شكل ومضات، وفي مباريات بلا قيمة أو أهمية، وعلى مدار 3 مواسم، سجل 31 هدفًا من مشاركته في 135 مباراة في كل البطولات.