صحيفة تُقيم أداء ميندي بعد ظهوره الأول مع ريال مدريد

واللاعب يرى عكس ذلك؟

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء، على ما قدمه الوافد الجديد على ريال مدريد فيرلاند ميندي، في ظهوره الأول مع الفريق أمام فياريال في زيارة "لا سيراميكا"، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في إطار منافسات الجولة الثالثة لليجا.

ولفت التقرير في البداية، إلى أن المدافع الذي دافع عن ألوان ليون الفرنسي في السنوات الثلاث الماضية، وشهدت مشاركته في 117 مباراة بمعدل نحو 10000 دقيقة على أرض الملعب، ما زال بحاجة لتحسين مستواه على أرض الملعب.

وأشار نفس المصدر إلى أن ظهوره الأول بقميص اللوس بلانكوس كان مبشرًا، وذلك ليس فقط لمعاناته مع الإصابة التي ألمت به في بداية معسكر الاستعداد للموسم الجديد، بل لأنه لم يتدرب مع الفريق سوى أسبوعًا واحدًا، بعد تعافيه من إصابته في الفخذ.

ووفقًا للتقرير، فقد عبر صاحب الـ24 عامًا عن نفسه بصورة لا بأس بها، خاصة على الصعيد الدفاعي، بإظهار الصلابة اللازمة في المواجهات المباشرة مع منافسيه، بالإضافة إلى ذلك، قام بتمرير الكرة 31 مرة في منتصف ملعب الخصم، من أصل 51 تمريرة طوال المباراة.

منتخب البرازيل في تلك الفترة كان يضم أفضل (مهاجم-ظهير أيمن-ظهير أيسر) في العالم 🔝💫 pic.twitter.com/YwJX1m9sye — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

مع ذلك، بدا اللاعب حذرًا نوعًا ما في حديثه مع وسائل الإعلام بعد المباراة، بقوله "قمت بواجباتي الدفاعية بشكل جيد، لكن على مستوى الهجوم، لم أكن راضيًا عن بعض الأشياء، لكني أعرف أن بإمكاني تقديم المزيد وبدقة أكثر فيما يتعلق بالأدوار الهجومية مع زملائي".