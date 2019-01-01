صحيفة | الحكم يتهم 7 لاعبين من الصفاقسي بالاعتداء عليه

الفريق التونسي قد يتعرض لعقوبات بالغة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع الصريح أونلاين أن حكم مباراة نهضة بركان ضد الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الأفريقية اتهم 7 لاعبين من الفريق التونسي بالاعتداء عليه.

وكانت مباراة إياب نصف نهائي البطولة القارية قد شهدت تأهل الفريق المغربي للمباراة النهائية بانتصاره على الصفاقسي 3-0 ليعوض خسارته ذهابًا في تونس بهدفين دون رد.

مارادونا يقترب من الاستقالة بسبب الموت

واعتدى لاعبو الصفاقسي على الحكم السنغالي ماجيتي نداي عقب نهاية اللقاء لعدم رضاهم عن بعض قراراته خلال المباراة، وهو ما استدعى تدخل الأمن المغربي لإنقاذ الحكم ومساعديه ومساعدهم للخروج من الملعب.

وأوضح موقع الصريح أونلاين أن نداي سجل أسماء 7 لاعبين اتهمهم بالاعتداء عليه، ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارات رادعة ضد الفريق التونسي ولاعبيه.

يُذكر أن نهضة بركان سيواجه الزمالك المصري في نهائي البطولة.