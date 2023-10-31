لا يبدو نجم وسط برشلونة كما بدأ الموسم على الإطلاق..

خلال الدقائق التي شارك فيها أوريول روميو بديلًا في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بدا لاعب وسط برشلونة في أسوأ مستوياته منذ وصوله إلى البلوجرانا الصيف الماضي.

الصحفي توني خوانمارتي الناشط في صحيفة "سبورت" قال إن روميو يعاني من إصابة على مستوى الركبة وإنه خاض بها الكلاسيكو!.

أكد خوانمارتي أن روميو يعاني من "انزعاجات على مستوى الركبة" ربما تكون ناتجة عن لعب مباراتين أو ثلاثة خلال الأسبوع، الأمر لم يؤد إلى إصابة كبيرة ولكن روميو لا يؤدي بنفس الجاهزية البدنية.

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بالفعل، روميو الحالي مختلف تمامًا عن روميو الذي كان يشارك في بداية الموسم، والذي أشعر مشجعي برشلونة أنه سيكون بديلًا جيدًا للراحل سيرجيو بوسكيتس.

لكن التأثير الأكبر على أداء روميو ربما يكون غياب فرينكي دي يونج للإصابة، الهولندي أحدث فارقًا مهولًا على مستوى محور الملعب لدى النادي الكتالوني.