صحفي ألماني: من المؤسف وجود أصوات ناقدة لقطر في بلدنا!

احترام عادات وتقاليد دولة قطر فرضه الاتحاد الدولي "فيفا" على الجميع، لكن هناك ألمانيا واحدة من المنتخبات التي ترفض ذلك

في الوقت الذي تتعرض به قطر لهجوم من الجانب الألماني، خرج الصحفي الألماني كريستوفر ليمبيروبوليس مدافعًا عن البلد العربي، مؤكدًا أنه مع مرور أيام كأس العالم 2022، ستتغير وجهة نظر الألمان عن قطر.

دولة قطر طالبت جميع المنتخبات المشاركة في المونديال باحترام الثقافة العربية وقوانين البلد، وهو ما رفضه البعض، على رأسهم ألمانيا، لكن الاتحاد الدولي "فيفا"، أيد موقف البلد المنظم، واضعًا بعض العقوبات على من يخالف القوانين القطرية.

وقال كريستوفر، خلال تصريحاته لتليفزيون قطر: "الأجواء مختلفة في ألمانيا، لكن أنا زرت قطر مرات متعددة وأعرف الكثير من الأماكن، عندما أتابع ما تقوم به قطر أندهش بشكل كبير، تابعت حفل الافتتاح والمباريات، الأجواء جميلة للغاية".

وأضاف: "من المؤسف أن هناك أصوات ناقدة لقطر في ألمانيا، لكن أنا هنا موجود على الأرض في ألمانيا، وأعتقد أنه مع مرور الأيام والمباريات ستتغير الأمور".

الصحفي الألماني كريستوفر ليمبيروبوليس: تنظيم قطر للمونديال مُبهر ومن المؤسف وجود أصوات ناقدة في ألمانيا #أهلاً_بالعالم #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/le0F9U3Pcm — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 26, 2022

يذكر أن المنتخب الألماني افتتح مشواره في مونديال قطر بهزيمة مفاجئة أمام اليابان بثنائية مقابل هدف وحيد.