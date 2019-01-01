صحفية برازيلية تكشف خطة برشلونة لإعادة نيمار

ادعت تقارير صحافية برازيلية، أن إدارة برشلونة بدأت بالفعل مفاوضات إعادة الابن العاق نيمار جونيور، وذلك بعد ظهور ملامح انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان.

وأطلق رئيس العملاق الباريسي ناصر الخليفي العنان لنفسه، بتصريحات غير مسبوقة، هدد خلالها النجوم الكبار بالطرد، وفسرت على إنها إشارة واضحة، لاستياء النادي من سلوك نيمار بالتحديد، بعد تورطه في قضية اغتصاب فتاة برازيلية.

وسبقها بعدة مشاكل خارج المستطيل الأخضر، على غرار تعديه على مشجع، بجانب هجومه الحاد على حكم مباراة الخسارة أمام مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، وهو ما كلفه عقوبات رادعة، وصلت لحد إيقافه مباريات محلية وكذلك قارية.

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وبعد الغموض الذي فرضه المتحدث باسم برشلونة جوسيب فيفيس، حول إمكانية عودة نيمار، بقوله "الباب ليس مفتوحًا ولا مغلقًا في وجه نيمار"، جاء أول تحديث من الشبكة الرياضية البرازيلية الشهيرة "جلوبو سبورت"، بالحصول على معلومة، تُفيد ببدء مفاوضات إعادة صاحب الـ27 عامًا للبرسا.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن المفاوضات بين الناديين تسير على ما يرام، بعد تقدم الفريق الكاتلوني بعرض مبدئي، بدفع 100 مليون يورو، بجانب التخلي عن واحد من الثلاثي عثمان ديمبلي، إيفان راكيتيتش أو صامويل أوميتيتي، وهو ما الاقتراح الذي تتم دراسته الآن داخل الغرفة المتحكمة في "حديقة الأمراء" الآن.