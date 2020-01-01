صبري: مورينيو وهاينكس وافقا على معايشتي مع توتنهام وبايرن ميونخ

عبد الستار صبري يتحدث عن علاقته بالبرتغالي مورينيو والألماني هاينكس.

أكد عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، على أن صداقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق توتنهام الإنجليزي، مازالت ممتدة منذ أن كان لاعبًا حتى الآن.

عبد الستار صبري قال خلال تصريحات عبر قناة أون سبورت: "رغم المشكلات التي حدثت بيني وبين مورينيو خلال فترة تدريبه لي في بنفيكا، إلا وأننا أصبحنا أصدقاء بعد ذلك".

نجم منتخب مصر السابق تابع: "علاقتي بالبرتغالي مورينيو رائعة حتى الآن، واستقبلني بشكل رائع عندما زار مصر قريبًا، وقدمت له التهنئة على تدريب توتنهام".

وواصل: "اتصلت به وهنئته على هذه الخطوة، وطلبت منه أن أقوم بفترة معايشة مع فريق توتنهام بجانبه، ووافق سريعًا على طلبي، وأخبرني بإمكاني القدوم إلى النادي الإنجليزي في أي وقت".

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واختتم عبد الستار صبري تصريحاته قائلًا: "يوب هاينكس وافق هو الآخر في معايشتي مع نادي بايرن ميونخ في أي وقت، لأنه مازال يعمل بالنادي الألماني في منصب إداري حتى الآن".

صبري كان يلعب في صفوف بنفيكا البرتغالي، ومورينيو ويوب هاينكس أشرفا على تدريبه خلال تلك الفترة التي كانت بين 2000 إلى 2001.