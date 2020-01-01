صالح النعيمة يوجه رسالة خاصة لجماهير الهلال

نجم الهلال السابق يوجه رسالة إلى جماهير ناديه.

حرص صالح النعيمة، لاعب نادي الهلال السابق، على مؤازرة لاعبي الزعيم، وأيضًا توجيه رسالة مهمة إلى جماهير ناديه، قبل المرحلة الصعبة التي يستعد الفريق الأزرق للدخول لها.

صالح النعيمة يعد واحدًا من أهم لاعبي الهلال عبر تاريخه، حيث حقق معه الكثير من البطولات، سواء محليًا أو قاريًا.

النعيمة قال خلال فيديو تم نشره عبر حساب الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا اليوم متواجد في نادي الهلال الحبيب وبيتي الثاني، وشرف لي كبير تواجدي بين إخواني اللاعبين ورئيس الهلال، الذي أكن له كل الاحترام".

المزيد من الفرق

وتابع: "أسأل من الله التوفيق لنا في المباريات القادمة، ولعلكم تساندوا الهلال بعد الله خلال المباريات القادمة، جميع المباريات حساسة وتحتاج لوجودكم سواء في الرياض أو بالخارج".

القحطاني وصبري ضمنهم - لاعبون عرب تنافس عليهم مانشستر يونايتد وريال مدريد وأندية عالمية

لاعب الهلال السابق أردف: "إن شاء الله مثلما حققنا لقب دوري أبطال آسيا، سنحقق لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين".

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.