صالح المحمدي يحسم موقفه من تدريب الأهلي

الأهلي لا يقدم موسمًا جيدًا في دوري يلو

مازالت جماهير النادي الأهلي السعودي تنتظر الإعلان عن المدرب الجديد للفريق، وفي ظل ذلك الانتظار حسم صالح المحمدي، أحد أقوى المرشحين لشغل المنصب، موقفه من الأمر.

ما هي تطورات ملف المدرب الجديد للأهلي؟

إدارة الأهلي الجديدة بقيادة وليد معاذ كانت قد فسخت عقد المدرب روبرت سيبولدي بعد البداية غير الجيدة في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث تعادل في مباراة وخسر الثانية، وقد عينت بدلًا منه السعودي يوسف عنبر مؤقتًا حتى انتهاء إجراءات التعاقد مع مدرب أجنبي. Shahid Shahid

وأكدت المصادر المتابعة أن الخيارات انحصرت بين الوطني صالح المحمدي والتشيلي خوسيه لويس سييرا الذي سبق أن حقق نجاحات جيدة مع الاتحاد، وقد أشارت إلى أن الخلاف حول مدة العقد هو ما يفصل توقيع العقود مع أحدهما، حيث تُريد الإدارة الأهلاوية التوقيع مع مدرب لموسم واحد فقط، فيما يرغب الثنائي في عقد يمتد لموسمين على الأقل.

التوقعات تُرجح التوقيع مع المدرب الجديد خلال فترة التوقف الحالية، وقد تحدثت بعض المصادر عن إمكانية بقاء عنبر في منصبه حتى نهاية الموسم خاصة بعد تحقيق نتائج جيدة بجمع 4 نقاط من مباراتين.

ماذا قال المحمدي عن تدريب الأهلي؟

المدرب المخضرم الذي يتولى حاليًا مهمة قيادة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا سُئل من صحيفة الشرق الأوسط عن موقفه من عرض الأهلي لتدريبه، فكانت إجابته صادمة للأهلاوية الراغبين في قدومه.

إذ أجاب "أنا مستمر مع المنتخب ولدينا استحقاق نهائيات كأس آسيا ونطمح بعدها للوصول لكأس العالم للشباب، تعبنا مع جميع الأجهزة الفنية والإدارية مع هذا المنتخب لعام ونصف تقريبًا ونأمل أن يخدم كرة القدم السعودية مستقبلًا".

خروج المحمدي من الصورة يدع سييرا وحيدًا في قائمة المرشحين حال التعاقد مع مدرب جديد، فيما لا يمكن تجاهل بقاء عنبر لنهاية الموسم.