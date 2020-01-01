صالح الشهري .. بديل ذهبي يقتل طموحات المنافسين

الشهري يواصل تسجيل الأهداف القاتلة في مرمى الخصوم.

واصل صالح الشهري، مهاجم فريق نادي الهلال تألقه، بعدما سجل هدف تعادل فريقه أمام نادي الاتحاد، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما، بالجولة العاشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ليثبت للجميع أنه البديل الذهبي للفريق الأزرق.

الشهري انتقل لصفوف نادي الهلال على سبيل الإعارة، مع بداية الموسم الماضي، لمدة موسم واحد، قبل أن تقوم إدارة الزعيم بشراء عقده بشكل نهائي مع نهاية إعارته.

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وأثبت الشهري منذ انضمامه لصفوف نادي الهلال، أنه يستحق التواجد ضمن كتيبة الزعيم، وذلك بعدما اعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، سواء أساسيًا أو احتياطيًا.

ماذا قدم الشهري منذ انضمامه لصفوف نادي الهلال؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

ماذا قدم الشهري بالموسم الأول؟

شارك الشهري في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي مع الهلال، خلال 20 مباراة، منها 16 احتياطيًا، و4 مباريات أساسيًا.

وتمكن الشهري من تسجيل 4 أهداف، كانت حاسمة وقاتلة، كما استطاع أن يصنع هدفين، ليؤكد على أن مشاركته مع الفريق الأزرق فعالة للغاية.

الموسم الحالي

واستطاع الشهري خلال الموسم الحالي، أن يسجل هدفين فقط، ولكنهما حاسمين للغاية، ليواصل ما قدمه خلال الموسم الماضي، ويستمر في تسجيل الأهداف الحاسمة.

وشارك الشهري في 9 مباريات، منها 8 احتياطيًا، ومباراة واحدة أساسيًا، واستطاع أن يسجل هدفين، الأول في مرمى النصر باللحظات الأخيرة ليحسم ديربي الرياض لصالح الزعيم، والثاني في مرمى الاتحاد بالكلاسيكو، ليقود فريقه للتعادل.