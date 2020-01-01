صالح الداوود: خربين يمر بمرحلة فقدان ثقة.. وهذا ما يحتاجه لاستعادة مستواه

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تحدث صالح الداوود نجم منتخب السعودية السابق، عن السوري عمر خربين مهاجم الهلال الذي يتواجد حاليًا على مقاعد البدلاء أمام الفيحاء.

ويسعى الهلال لتعزيز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الفيحاء وتفادي السقوط في فخ الفيحاء وزيادة رصيده إلى 42 نقطة.

خربين ابتعد عن تشكيل الهلال خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه عقب العودة من الإعارة في فريق بيراميدز المصري.

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وقال الداوود في تصريحات تلفزيونية: "خربين يمر بفترة عدم ثقة كبيرة من الجماهير الهلالية والمدير الفني والجميع في النادي".

وتابع نجم منتخب السعودية السابق: "يجب عليه إعادة الثقة في نفسه خلال الفترة المقبلة، أنا لا أشك في قدرات خربين ولكن يجب عليه استعادة الثقة".

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وأردف الداوود: "يجب أن يسجل هدفًا مؤثر وحاسم لاستعادة هذه الثقة خلال الفترة المقبلة، ويشارك في المباريات الكبرى".

خربين قدم مواسمًا أكثر من رائعة مع الهلال وتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا موسم 2017 بعد ما قدمه رفقة الزعيم وقتها.