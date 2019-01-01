صالح الأطرم يترشح بأوراقه على رئاسة نادي النصر السعودي

الأطرم يترشح على منصب رئاسة النصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تقدم صالح الأطرم، بأوراق ترشحه لرئاسة نادي النصر اليوم الخميس، إلى لجنة الانتخابات، وذلك بعد تمديد فترة فتح باب الترشيح لمرتين.

لجنة الانتخابات قررت تمديد مهلة فتح باب الترشيح مرتين، وذلك بسبب عدم تقدم أحد أوراقه على منصب الرئاسة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأطرم حضر رفقة الأمير جلوي بن سعود، الرئيس الشرفي السابق لنادي النصر، خلال تقدمه بأوراق الترشح.

🔵 رئيس اتحاد بيرو 🇵🇪 لكرة القدم متحدثًا عن كاريلو لاعب الهلال 🗣️ pic.twitter.com/8rVn8QJo6x — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 27, 2019

الأمير جلوي تعهد للأطرم بأنه سيقدم له كافة الدعم، وذلك من خلال الأفكار والتوجيهات، خلال فترة رئاسته لنادي النصر.

قائمة الأطرم التي تقدم بها تضم عبد العزيز العويسي نائبًا له، وعضوية "إبراهيم الحسينان، محمد الخريجي، محمد المساعد".

يأتي ذلك بعدما قرر سعود آل سويلم، رئيس النادي السابق، بعدم الترشح على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة.