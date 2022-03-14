"صافرات الاستهجان ضد ميسي؟ تذكروا أننا دفعناه في الأرجنتين للاعتزال"

وجه مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي ريفر بليت انتقادات إلى مشجعي الأرجنتين، على خلفية صافرات الاستهجان التي تلقاها ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي تعرض يوم الأحد لصافرات استهجان خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد بوردو، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" لحساب الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

صافرات الاستهجان جاءت بعد أداء ميسي المُحبط خلال سقوط باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1، وتوديع المسابقة مبكرًا.

جاياردو شعر بالصدمة عندما وجه إليه سؤال بعد مباراة ريفر بليت ضد خيمناسيا في الدوري الأرجنتيني بشأن صافرات الاستهجان التي تعرض لها ميسي.

وقال جاياردو في التصريحات التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ما لم أتوقعه على الأقل هو أن تسألوني عن ذلك، في كرة القدم لا شيء يجذب الانتباه".

وأضاف: "لقد أسأنا معاملة ميسي كثيرًا أيضًا، لدرجة أنه اعتزل دوليًا، ونشكر الله أنه عاد، دعونا نتذكر ذلك أيضًا".

وكان ميسي قد اعتزل دوليًا في 2016 بعد خسارة منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي، بعد الهجوم العنيف عليه من الجماهير، قبل أن يعود بعد شهرين فقط من الاعتزال.

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