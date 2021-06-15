صارع الموت كإريكسن .. تفاصيل إصابة تمبكتي "المرعبة" مع المنتخب السعودي

واقعة مرعبة في لقاء السعودية وأوزباكستان

تعرض حسان تمبكتي مدافع المنتخب السعودي لإصابة قوية للغاية، أثارت الرعب بين الجميع وأعادت إلى الأذهان واقعة أريكسن التي حدثت منذ أيام قليلة في بطولة يورو 2020.

كان إريكسن قد تعرض لسقوط داخل ملعب مباراة منتخب الدانمارك ونظيره الفنلندي، أثر سكتة قلبية ولكن أنقذته العناية الإلهية وتدخل الأطباء في الوقت المناسب.

وسقط تمبكتي في لقاء منتخب السعودية أمام أوزباكستان ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعد تدخل عنيف من محمد العويس حارس الأخضر.

وتدخل محمد العويس عن غير قصد مع تمبكتي في الدقيق 73 وارتطمت رأسه في أرض الملعب ليفقد الوعي ويسارع الطاقمين الطبيين لإسعافه سريعًا.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر بيان رسمي أن اللاعب حالته استقرت بشكل كبير وسيجري بعض الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته بشكل أكبر.

وقال صالح الحارثي رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي عبر قناة "العربية": "اللاعب كان في حالة بلع لسان وفقدان وعي عند دخول الطاقم الطبي للملعب، لكنه استرد وعيه وقتها وتم نقله إلى المستشفى ويوم بإجراء الفحوصات للإطلاع على حالته بشكل كامل".

على غرار ما يحدث في الملاعب العالمية 🏟



الطاقم الطبي يتدخل بسرعة رهيبة حتى يتم علاج حسان تمبكتي 🇸🇦



اللاعب سقط على أرضية الملعب بعد التحام هوائي قوي مع زميله محمد العويس 🚑



سلامات يا حسان 🙌#السعودية_أوزباكستانpic.twitter.com/s2Op2X5bmT — موقع جول السعودي (@GoalSA) June 15, 2021

وضمن المنتخب السعودي التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والصعود إلى كأس آسيا 2023 بعد ارتفاع رصيده إلى 20 نقطة.