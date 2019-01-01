شيوتاني: فخور بخوض نهائي كأس آسيا وكايو وعدني بالمساندة

لاعب العين الإماراتي يعلق على خوض نهائي كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى شيوتاني لاعب المنتخب الياباني والعين الإماراتي، سعادته البالغة ببلوغ منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا، مؤكدًا على أنه يعيش أفضل لحظات مسيرته الكروية.

وقال شيوتاني خلال تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "حينما جئت للعب هنا فقدت الأمل بالعودة للمنتخب، لكن مع مرور الأيام نجحت في ترك بصمتي والعودة للمنتخب مرة أخرى، وحالياً أمر بلحظات رائعة بعد الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة الأكبر في القارة، وما يزيد من سعادتي أن التأهل جاء بعد مشاركتي في مباراة أقيمت على استاد هزاع بن زايد، حيث أخوض المباريات دائماً رفقة فريقي العين".

لاعب العين الإماراتي تابع: " لعبت في نهائي كأس العالم للأندية مع العين أمام ريال مدريد على استاد مدينة زايد الرياضية الشهر الماضي، وحالياً سأعود مرة أخرى هناك، نجحت في تسجيل هدف للعين لكن لم ننجح بالفوز باللقب، هذه المرة أتمنى أن أساعد زملائي على الفوز باللقب، وبغض النظر عما حصل مع العين، فإنني فخور للغاية والجميع يدرك إنه إنجاز مميز".

وأردف: "لا نشعر بالضغوط في اليابان، ونحاول أن نقدم الأداء المطلوب منا، لا نفكر أننا المرشحون للفوز في أي مباراة نخوضها، لكن نلعب كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، الأهم دائماً التواضع، وبذلك المجهود المطلوب منك لتحقيق الانتصار الذي لا يأتي بالاسم فقط".

#الهلال بات قريبًا من تجديد عقده مع محمد البريك الظهير الأيمن للفريق، لمدة 3 مواسم قادمة، حسبما ذكرت الصحف السعودية.🔴🔵 pic.twitter.com/1enVC8UTE2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 30, 2019

"عرفنا كيف نحد من خطورة مفاتيح اللعب لدى منتخب إيران القوي، التسديدات من المسافة البعيدة لم تهددنا، وعكست قدرتنا على إغلاق المساحات بصورة جيدة".

واختتم شيوتاني تصريحاته، معلقًا على مساندة زميله البرازيلي كايو لوكاس في مدرجات اليابان، حيث قال: "وعدني كايو بالحضور وأوفي بالوعد، دائماً كان على تواصل معي عبر رسائل التحفيز، علاقتنا مميزة بالنظر لمعرفته اللغة اليابانية، وهو دائماً كان يساعدني في بداية مسيرتي مع الفريق هنا، خصوصاً خارج الملعب".

المنتخب الياباني سيواجه نظيره القطري في نهائي كأس آسيا 2019، مساء يوم الجمعة المقبل، بعد تخطي إيران في نصف النهائي.