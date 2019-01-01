فيديو - الإسماعيلي يسقط الجزيرة الإماراتي بهدفين
حقق الإسماعيلي المصري الفوز أمام الجزيرة الإماراتي بثنائية نظيفة، على استاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
هدف اللقاء الأول سجله شيلونجو قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، من تسديدة صاروخية من على حدود قوس منطقة الـ18.
🎥 من مدينة #الاسماعيلية |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) October 23, 2019
شاهد ⚽️ الهدف لفريق الإسماعيلي..#الإسماعيلي_المصري : 1
- شيلو نجو (39)#الجزيرة_الاماراتي : 0
ذهاب #دور_16#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/9WY8CZEm1n
وتألق بعدها علي خصيف؛ حارس مرمى فخر أبو ظبي، ومنع هدف محقق بتسديدة من شيلونجو من داخل المنطقة، تصدى لها الحارس بأطراف أصابعه ثم اصطدمت الكرة بالقائم ووصلت إلى مدافع الجزيرة.
وفي الدقيقة 64، أضاف شيلونجو ثاني الأهداف من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ مدافعي الجزيرة.
🎥 من مدينة #الاسماعيلية |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) October 23, 2019
شاهد ⚽ هدف الإسماعيلي الثاني..
⏱️ الشوط الثاني لمباراة فريقي.. #الإسماعيلي_المصري : 2
- شيلو نجو (39)- (63)#الجزيرة_الاماراتي : 0
ذهاب #دور_16#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/xk5TGhvezh
وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، أهدر زايد العامري ضربة جزاء لفخر أبو ظبي، حيث تصدى لها محمد مجدي؛ حارس مرمى الدراويش.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب في 26 من نوفمبر المقبل.