فيديو - الإسماعيلي يسقط الجزيرة الإماراتي بهدفين

الدراويش يذهبون للإمارات في يكفيهم التعادل للتأهل لدور الـ8

حقق الإسماعيلي المصري الفوز أمام الجزيرة الإماراتي بثنائية نظيفة، على استاد الإسماعيلية، ضمن ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

هدف اللقاء الأول سجله شيلونجو قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، من تسديدة صاروخية من على حدود قوس منطقة الـ18.

وتألق بعدها علي خصيف؛ حارس مرمى فخر أبو ظبي، ومنع هدف محقق بتسديدة من شيلونجو من داخل المنطقة، تصدى لها الحارس بأطراف أصابعه ثم اصطدمت الكرة بالقائم ووصلت إلى مدافع الجزيرة.

وفي الدقيقة 64، أضاف شيلونجو ثاني الأهداف من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ مدافعي الجزيرة.

وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، أهدر زايد العامري ضربة جزاء لفخر أبو ظبي، حيث تصدى لها محمد مجدي؛ حارس مرمى الدراويش.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب في 26 من نوفمبر المقبل.