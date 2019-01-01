شيفيلد يونايتد يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي منذ 2007

فريق شيفيلد يونايتد يحقق الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق كريستال بالاس اليوم الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الثانية من البريميرليج.

جاء هذا الفوز ليكون الأول للفريق الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب في الموسم الجديد، بعدما كان قد تعادل في اللقاء الافتتاحي الخاص به.

هدف اللقاء الوحيد سجله اللاعب جون لوندسترام في الدقيقة الـ ٤٧ من عمر اللقاء ومع انطلاق الشوط الثاني مباشرة.

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وجاء الهدف من متابعة لتسديدة خرجت من أقدام لاعب وسط الملعب لوك فريمان الذي اخترق منطقة جزاء كريستال بالاس من الجانب الأيسر وصوب على مرمى فيسنتي جوايتا الذي تصدى للكرة وتابعها لوندسترام معلنًا عن تقدم فريقه.

وكان فريق كريستال بالاس قد تعادل في لقاء الجولة الأولى أمام إيفرتون، مثلما تعادل شيفيلد يونايتد أمام بورنموث بهدف لمثله.

ويعد فوز شيفيلد يونايتد اليوم هو الأول له في الدوري الإنجليزي منذ عام ٢٠٠٧ عندما هبط للمرة الأخيرة، بالتحديد في ال28 من إبريل حيث فاز على واتفورد بهدف نظيف وكان عكسيًا وسجله كريس باول في شباكه.

جدير بالذكر أن رصيد شيفيلد قد ارتفع لأربع نقاط في المركز السابق بشكل مؤقت في انتظار بقية مباريات الجولة التي تقام اليوم وغدًا.