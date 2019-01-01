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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

شيفشينكو: أتمنى يوماً ما تدريب ميلان

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Getty Images
النجم الأوكراني له مكانة خاصة في ميلانو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى أندري شيفشينكو، نجم ميلان الأوكراني السابق، تطلعه لتدريب الروسونيري مستقبلاً، كما أبدى مساندته للمدرب الحالي جينارو جاتوزو.

ويعمل شيفشينكو حالياً كمدرب لمنتخب بلاده منذ تعيينه في 2016 في أولى تجاربه التدريبية الرسمية منذ اعتزاله اللعب.

وقال شيفا مع "دازون": "ميلان كنادي يمثل جزء من حياتي، ولكن حالياً أنا منشغل بالمنتخب الوطني الأوكراني".

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وأضاف: "جاتوزو يقوم بعمل كبير،، ولكن هذا لا ينفي تطلعي لتدريب ميلان يوماً ما لأنني متعلق بالفريق والجماهير كثيراً".

وفشل شيفشينكو في قيادة أوكرانيا للتأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 الأخيرة، ولكن قاد الفريق للتأهل للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي.

الجدير بالذكر أن ميلان ينافس حالياً على اقتلاع أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل ويفصله ثلاث نقاط عن أتالانتا الرابع قبل ثلاث جولات من انتهاء الدوري.

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