شيفتشينكو لجماهير ميلان: ستعود أيام المجد مع مالديني وبوبان

شيفا واثق من عودة الأمور إلى نصابها الصحيح

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

راهن هداف ميلان السابق أندري شيفتشينكو على عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بعد تعيين الأسطورة باولو مالديني في منصف المدير التقني ومعه النجم السابق زفونيمير بوبان في منصب المدير الرياضي.

ورغم معاناة الروسونيري مع الإدارة الجديدة، بإنهاء حملتي 2018 و2019 بطريقة مُخيبة لآمال الجماهير، وصلت لحد إنهاء موسم جنة كرة القدم في المركز الخامس غير المؤهل لدوري الأبطال، إلا أن أسطورة أوكرانيا، يعتقد أن مالديني وبوبان سيساعدان في عودة ميلان لمكانته الطبيعية.

وقال مهاجم تشيلسي الأسبق في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "في وجود مالديني وبوبان، سنضمن أن عقلية النادي لن تتغير، سيحققان نتائج جيدة جدًا، وباولو ينضج كثيرًا كمدير".

وأضاف "نعم التوقعات كبيرة، لكن يبدو لي أن باولو وزوفو سيقودان ميلان للعودة إلى وضعه الطبيعي"، مضيفًا بشأن المدرب الجديد ماركو جيامباولون الذي تم تعيينه خلفًا لجنارو جاتوزو "أعتقد أنه مدرب بأفكار قوية مثل مالديني وبوبان".

متابعًا حديثه "من الواضح أنه من نوعية المدربين القادرين على تحقيق نتائج رائعة، ودومًا يُعطي الانطباع بأنه على أتم الاستعداد، لذا بالنسبة لي.. كان اختيارًا جيدًا".

ساديو ماني ✔️

مباي نيانج ✔️

كيتا بالدي ✖️



تشكيلة أسود التيرانجا في مواجهة نسور قرطاج من أجل حجز مقعد بالنهائي الإفريقي 🇸🇳📋#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/SchiZjGO1V — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2019

وفي ختام اللقاء، أشاد بالمهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، مؤكدًا أنه سيظهر في الحملة الجديدة بصورة ومستوى أفضل مما كان عليه في النصف الثاني من الموسم الماضي، حين اكتفى بتسجيل 9 أهداف من مشاركته في 18 مباراة بألوان ميلان، وقبلها بستة أشهر سجل 13 هدفًا في 19 مباراة مع فريقه السابق جنوى.