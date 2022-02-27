شيفتشينكو "قلق للغاية" على عائلته في أوكرانيا

كشف أسطورة كرة القدم الأوكرانية، أندريه شيفتشينكو، أن أسرته لا تزال في العاصمة كييف بقلب الأزمة مع روسيا.

شيفتشينكو يقيم في العاصمة الإنجليزية لندن منذ انضمامه إلى تشيلسي في 2005، لكن أسرته لا تزال بأوكرانيا.

وتحدث مدرب منتخب أوكرانيا السابق للإعلام قائلًا "أنا في لندن ، لكن والدتي وعائلتي وأقاربي وأصدقائي وأهلي كلهم في كييف".

وتابع "أنا قلق للغاية بشأن كل ما يحدث في أوكرانيا".

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كما أردف "أود أن أشكر الرئيس والجيش وجميع الشعب الأوكراني على الدفاع عن أرضنا".

وأتم "إنهم أبطالي حقًا، أنا فخور جدًا بأبناء بلدي".

وكان شيفتشينكو قد أقيل من تدريب جنوى الإيطالي الشهر الماضي لسوء النتائج، في ثاني تجاربه بعد قيادة منتخب بلاده.