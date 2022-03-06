شيفتشينكو: أندية الدوري الإنجليزي وافقت على تدريب أطفال أوكرانيا!

كشف أندري شيفتشينكو أسطورة ميلان ومنتخب أوكرانيا عن بادرة طيبة للغاية من قبل أندية الدوري الإنجليزي تجاه أطفال بلاده.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "زوريا لوندونسك" الرياضية الأوكرانية، وأكد خلالها أن تلك البادرة تتمثل في السماح لأطفال أوكرانيا في التدرب بأكاديميات فرق الدوري الإنجليزي.

وقال شيفتشينكو: "في المملكة المتحدة كل أندية كرة القدم كان لها موقفها فيما يتعلق بالأحداث التي تحدث أوكرانيا مؤخرًا".

وأضاف: "جميعهم لديهم الاستعداد لقبول الأطفال من أوكرانيا للتدرب في الأكاديميات الخاصة بتلك الأندية التي تنشط في الدوري الإنجليزي".

وأردف: "الآن سنعقد سلسلة من المفاوضات من أجل جعل الأمر رسميًا، وسنحاول أن نجعل الأمر يحدث في أسرع وقت ممكن، أنا في تواصل دائم مع اتحاد كرة القدم".

وأنهى كلماته: "كل شيء يجب أن يتم حتى يستطيع هؤلاء الذين يتركون المدن الأوكرانية أن يتدربوا سواء في الغرب أو بلاد أخرى".

جدير بالذكر أن العمليات الروسية في أوكرانيا كانت قد بدأت في الخميس الـ 24 من فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.