شيرود: يبدو أن جاريث بيل معجبًا بالصين أكثر من البريميرليج

تيم شيرود يرى أن جاريث بيل يبدو مفضلًا الانتقال للدوري الصيني عن الانتقال للبريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مدرب توتنهام السابق تيم شيرود إن نجم ريال مدريد الويلزي جاريث بيل يبدو مفضلًا الانتقال للدوري الصيني على العودة إلى البريميرليج.

وكان جاريث بيل قد اقترب من الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الموسم المخيب للآمال له مع الفريق.

ورشحت العديد من المصادر توتنهام هوتسبيرز بشكل خالص والدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام كخطوة محتملة للجناج الويلزي.

ولكن تيم شيرود المدير الفني السابق لنادي توتنهام يرى أن وجهة جاريث بيل المحتملة لا تبدو أنها ستكون البريميرليج كما يتوقع الغالبية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وقال شيرود: "جاريث بيل يفكر فقط في الراتب الذي سيحصل عليه في فريقه الجديد، هذا ما يبدو، وهذا هو كا ما يتم الحديث حوله من قبله هو ووكيل أعماله"

وأضاف: "البحث عن الأموال فقط قد يذهب ببيل إلى الدوري الصيني، هناك سيحصل على الراتب الذي يريد بل أكثر من ذلك أيضًا"

وتابع: "في حال فكر جاريث بيل بشكل صحيح فهو في حاجة لإثبات نفسه من جديد بعدما أصبح لاعبًا غير مرغوب فيه بالنسبة للكثيرين"

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن جاريث بيل كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من توتنهام عام 2013 في صفقة قياسية وصلت إلى 100 مليون يورو وقتها.