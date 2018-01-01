شيرنجهام: توتنهام لن يمنع بوتشيتينو من تدريب مانشستر يونايتد

شيرنجهام يتحدث حول إمكانية تدريب بوتشيتينو لمانشستر يونايتد الموسم المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم مانشستر يونايتد السابق تيدي شيرينجهام إن إدارة توتنهام لن تمتع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب مانشستر يونايتد في حال أراد ذلك. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان ماوريسيو بوتشيتينو قد ارتبط بأخبار تشير إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قد بدأت التفاوض معه بالفعل بشأن خلافة المدرب المقال جوزيه مورينيو.

وبخصوص ذلك، استبعد تيدي شيرنجهام أن يتم منع بوتشيتينو من الذهاب إلى مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل من قبل إدارة توتنهام.

وقال شيرنجهام: "بوتشيتينو مدرب كبير، وحقق مع توتنهام طفرة يشهد بها الجميع، البعض يتهمه بالفشل لعدم تحقيق البطولات، ولكنهم يغفلون العمل الكبير الذي قدمه على مدار السنوات الأخيرة"

وأضاف: "الكثيرون يرون في بوتشيتينو الرجل المناسب لقيادة مانشستر يونايتد في الفترة الحالية، وفي حال اتفق مع إدارة الشياطين الحمر أعتقد الأمور ستكون أكثر بساطة مما يشاع"

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد عين أولي جونار سولشاير كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك بعد الإقالة المفاجئة للسبيشيال وان جوزيه مورينيو.