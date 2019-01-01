شون رايت فيليبس: ساوثجيت غير من عادات إنجلترا

شون رايت فيليبس لاعب تشيلسي السابق يشيد بما يقدمه جاريث ساوثجيت للمنتخب الإنجليزي منذ توليه للمسؤولية الفنية هناك.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد شون رايت فيليبس لاعب فريق تشيلسي السابق بما يقوم به جاريث ساوثجيت المدير الفني الحالي للمنتخب الإنجليزي مع الأسود الثلاثة في الأشهر الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيليبس وأكد خلالها أن ساوثجيت استطاع أن يغير من عادات اختيار قائمة الفريق التي كانت سببًا في تراجع الأسود الثلاثة لسنوات.

هل هو صاحب لقب الأسوأ حظًُا؟ 🤔



رسم على جسدة وشم بأن ليدز سيُتوج بطلًا للتشامبيونشيب وسيفوز في البلاي أوف ولكن في النهاية حدث عكس ذلك.



لم تكن هذه المرة هى الأولى لـ"ريتشاردسون"



حيث سبق ورسم وشم إنجلترا الفائزة بكأس العالم 2018 ولكنها خرجت من الدور نصف النهائي.

(📸: @ODDSbible) pic.twitter.com/Fxj0IKzly2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وقال فيليبس: "ساوثجيت استطاع أن يجمع جماهير إنجلترا خلف المنتخب من جديد، والأمر الأهم الذي قام به هو منح مكان في قائمة الفريق لمن يلعب بشكل جيد ويستحق التواجد بالفعل، الأمور لم تكن كذلك من قبل".

وأضاف: "قبل ذلك كان لا يهم إذا كنت تلعب بشكل رائع، فكنت تعلم أنك ستكون على مقاعد الاحتياط، لكن الوضع الحالي يضيف الكثير من المنافسة ويمنح إنجلترا التشكيلة الأفضل، ولا يوجد أي لاعب لا يمكن المساس بمكانه في الفريق".

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وأكمل: "التشكيلة الحالية للفريق رائع ويمكنها أن تفوز بدوري الأمم الأوروبية، ساوثجيت قام بعمل مذهل في الأشهر التي أمضاها مع الفريق، وأهم ما قام به هو منح الثقة للنجوم الشباب".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سيواجه نظيره الهولندي في نصف نهائي دوري أمم أوروبا خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل.