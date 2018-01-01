شون دايش ينتقد إفلات صلاح من عقوبة الغطس

المدير الفني لفريق بيرنلي شون دايش يعرب عن غضبه من إفلات النجم المصري محمد صلاح من عقوبة الغطس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد المدرب شون دايش المدير الفني لفريق بيرنلي هروب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي من عقوبة الغطس بعد هدفه الذي جاء من ركلة جزاء أمام فريق نيوكاسل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني لبيرنلي وأكد خلالها أن تكرار ذلك الأمر ليس بالميزة بالنسبة لكرة القدم.

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وقال دايش: "قرار عدم إيقاف صلاح من قبل الاتحاد الإنجليزي غريبًا للغاية، قالوا إنه لا يقع تحت المعايير الخاصة بهم".

وأضاف: "اذكروا لي رياضة واحدة حيث أن التمثيل مسموحًا به، أنا لا أعرف أي رياضة يمكن فيها ذلك بأي شكل من الأشكال".

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وأكمل: "أتمنى في مثل تلك المواقف أن يبدأ الإعلام في التساؤل إذا ما كنا متأكدون أن ذلك هو الطريق الصحيح، ما حدث من صلاح كان مثالًا جيدًا على ذلك الأمر ".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي كان قد أكد أن الواقعة لن يتم النظر فيها حيث لم يذكرها حكم المباراة في تقريره.