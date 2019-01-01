شوقي غريب يعلن تشكيل مصر لمواجهة كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا للشباب

مواجهة قوية بين مصر وكوت ديفوار على اللقب

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو بعد التأهل لنهائي البطولة رفقة ساحل العاج وأيضًا جنوب إفريقيا التي حققت الفوز على غانا منذ قليل.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الإنجاز لأول مرة في تاريخ فئة تحت 23 عامًا، وكتابة التاريخ على الأراضي المصرية بحمل كأس البطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد فتوح – أحمد "بيكهام" – محمد عبدالسلام – أسامة جلال – كريم العراقي

الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدي

الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى محمد – عبدالرحمن مجدي