شوقي غريب يتحدث عن ضم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2021

هل ينضم محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي؟

تحدث شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي عن موقفه من ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لصفوف الفراعنة الصغار في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

يسمح لكل منتخب في دورة الألعاب الأولمبية ضم 3 لاعبين فوق السن، حيث أشارت الكثير من التقارير إلى رغبة الجهاز الفني في ضم محمد صلاح.

اقرأ أيضًا | اقتراح مثير للموسم الجديد من الدوري المصري

وقال شوقي غريب في تصريحات بمؤتمر صحفي أقامه اليوم الثلاثاء: "لدينا لاعب كبير بحجم صلاح، نأمل في المفاوضات من أجل ضمه للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد أن نصل إلى موقف يفيدنا".

المزيد من الفرق

وأضاف المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي: "كجهاز فني واتحاد كرة بالطبع لدينا رغبة في ضم صلاح في أولمبياد طوكيو 2021، طموحك يختلف ويزداد بحجم لاعبيك".

وتابع غريب تصريحاته: "تحدثنا حتى الآن من أجل ضم صلاح فقط، ولم نحدد ضم أي لاعب آخر فوق السن حتى وقتنا هذا".

وكان المنتخب الأولمبي قد حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 والتي أقيمت في مصر العام الماضي، بعد أداء مميز بقيادة شوقي غريب.