شوقي غريب: حصلت على 4 أوسمة جمهورية ونستعد للأولمبياد

شوقي غريب يتحدث عن إعداد الفراعنة للمشاركة في أولمبياد2020.

أبدى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، سعادته بتكريم عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للفراعنة بعد تتويجهم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

غريب قال خلال تصريحات تليفزيونية: "تكريم الرئاسة له مذاق خاص، لأنه يعد تكريمًا من الدولة بالكامل، ونشعر الآن بالسعادة، ويكفينا كلمة الرئيس السيسي التي أسعدتنا بشكل كبير".

مدرب الفراعنة واصل: "مجهودنا في البطولة تكلل بتكريم الرئيس والحصول على الوسام، والدولة تساند هذا الفريق، والسيسي كان يتابع جميع مبارياتنا في البطولة، سنعمل خلال التدريبات على حصد ميدالية أولمبية".

شوقي غريب تابع: "وسام الجمهورية هو الرابع في تاريخي، والأيام ستكشف عن المجهود الذي تم بذله داخل المنتخب الأولمبي، من أول لاعب إلى آخر مسؤول بالجهاز الفني".

السيسي يُكرم أبطال المنتخب الأولمبي المصري

وأشار غريب إلى أنه يسعى لإقامة 8 مباريات ودية خلال السبعة أشهر القادمة، قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، بهدف المنافسة على ميدالية.

واختتم مدرب الفراعنة حديثه كاشفًا عن الرسالة التي وجهها له السيسي، حيث قال: "الرئيس قال لنا (المهمة لسّه ما خلصتش، ومستنيين منكم الكتير، ومحتاجين نحقق الحدث الرياضي الأكبر في طوكيو 2020)".

منتخب مصر تحت 23 عامًا توج بكأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية، ليتأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020.