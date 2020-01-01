شوقي غريب: قمنا بتخصيص "ساندوتشات كفتة" لعمار حمدي قبل مواجهة البرازيل

مدرب منتخب مصر يروي قصة طريفة عن عمار حمدي.

روى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تفاصيل موقف كوميدي جمعه بلاعب الفراعنة عمار حمدي، قبل مباراة البرازيل الودية، التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

منتخب مصر حقق الفوز على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

غريب قال خلال تصريحات إذاعية: "قمت بتحديد موعد الغداء الساعة الرابعة عصرًا، بينما كان موعد المباراة في التاسعة، وبعدما أبلغت اللاعبين بذلك، اعترض عمار حمدي".

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مدرب المنتخب الأولمبي تابع: "حمدي اعترض وقال لي أنه لن يقدر على التحمل والبقاء 5 ساعات بدون تناول أكل".

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وأردف: "قلت لعمار أنني سأسمح له بتناول الأكل مجددًا في تمام السادسة، وبالفعل خصصنا له بعض ساندوتشات كفتة، وأبلغته بأنه سيجد بعض الفاكهة يمكن أن يتناولها في الملعب في تمام السابعة والنصف".

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شوقي غريب واصل: "لا أعترض على إسراف حمدي في الأكل، لأن جسده ضئيل ونحيل وغير قابل للزيادة، ولكني أرفض تمامًا تناول أي طعام بعد الساعة 11 ليلًا".

واستطرد قائلًا: "تشاورت مع طبيبة تغذية عن حالة عمار حمدي، وطلبت عمل بعض التحاليل، ونصحتني بعدم منعه من الأكل، لأنه الأمر قد يكون له أسباب نفسيه تسبب في تأثر مستواه في الملعب".

واختتم شوقي غريب تصريحاته قائلًا: "عمار حمدي لاعب طيب ومتسامح وصريح، ولا أحب أن أغضبه، خاصة وأنه يتحرك بشكل دائم في الملعب ويحرق ما يتناوله من طعام".

عمار حمدي انتقل حديثًا لصفوف نادي الاتحاد السكندري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف النادي الأهلي، بعد نهاية إعارته لنادي طلائع الجيش.