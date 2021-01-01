الكشف عن أسماء 12 لاعبًا من الكبار في قائمة الـ50 لمنتخب مصر الأولمبي

مصر ستُقدم قائمة أولية لقائمة المنتخب الأولمبي في الأولمبياد

كشف الصحفي أحمد عبد الباسط عبر برنامج "جمهور التالتة" عن أسماء 12 لاعبًا من الكبار اختارهم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري لدعم الفريق خلال مشاركته في الأولمبياد الصيف القادم.

وأوضح عبد الباسط أن غريب سيُرسل قائمة من 50 لاعبًا في منتصف مايو القادم، سيتم تصفيتها فيما بعد إلى 26 لاعبًا منهم 4 لاعبين في قائمة الاحتياطي تحسبًا لأي إصابات أو ظروف طارئة.

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ويُسمح لكل منتخب باختيار 3 عناصر فوق 23 عامًا، وقد كشف شوقي غريب في وقت سابق أنه يرغب في ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمد صلاح نجم ليفربول حال حصل على موافقة ناديه الإنجليزي.

عبد الباسط أكد أن قائمة الـ50 لاعبًا ستضم 12 اسمًا من الكبار هم محمد الشناوي وزميليه في الأهلي أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومدافع الفريق محمود حمدي الونش ولاعب وسطه طارق حامد، بجانب أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي وأحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز.

غريب اختار كذلك محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا وزميله في نفس الفريق أحمد المحمدي بجانب محمد النني نجم وسط آرسنال، وأخيرًا صلاح نجم ليفربول.

وأكد عبد الباسط أن اتحاد كرة القدم المصري بصدد تكوين لجنة للحديث مع ليفربول حول ضم صلاح للمنتخب الأولمبي خلال مشاركته في الأولمبياد، مشيرًا إلى أن المفاوضات ستبدأ بعد إجراء قرعة الأولمبياد في 21 أبريل القادم.