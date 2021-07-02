شوقي غريب: شكرًا للاتحاد، وهذا موعد وصول لاعبي الأهلي إلى طوكيو

الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي كان قد أعلن اليوم قائمة اللاعبين لأولمبياد طوكيو

حسم شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الجدل المثار حول موعد انضمام لاعبي الأهلي إلى المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وذلك خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت المصرية.

غريب أعلن اليوم الجمعة قائمة المنتخب الأولمبي التي ستمثل مصر في أولمبياد طوكيو، وقد تضمنت عددًا من لاعبي الأهلي على رأسهم حارس المرمى محمد الشناوي.

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الأهلي مرتبط بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستُقام يوم 17 يوليو الجاري أمام كايزر تشيفز في المغرب، فيما ستتجه البعثة المصرية إلى العاصمة اليابانية قبل ذلك الموعد بـ24 ساعة، وسيلعب المنتخب مباراته الأولى أمام إسبانيا يوم 22 يوليو.

غريب أوضح أنهم حصلوا على استثناء خاص للاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أنهم سيصلون طوكيو في موعد أقصاه 19 يوليو الجاري بعد انتهاء دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المدرب المصري أنه تواصل مع محمد الشناوي بعد خطئه الساذج خلال مباراة الأهلي وبيراميدز يوم أمس، بقوله "تواصلت معه بعد المباراة، الأخطاء واردة ولا تؤثر على اختياراتنا أبدًا".

وأوضح خلال تصريحاته أنه حاول جاهدًا وحتى اللحظات الأخيرة ضم محمد صلاح ومصطفى محمد للمنتخب لكن ليفربول وجلطة سراي تمسكا بقرار عدم السماح لهما، وتوجه بالشكر لنادي الاتحاد السعودي على منح أحمد حجازي فرصة دعم المنتخب المصري في الأولمبياد.

يُذكر أن مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو ستنطلق في الـ22 من يوليو الجاري وتستمر حتى السابع من أغسطس المقبل موعد المباراة النهائية على الميدالية الذهبية، لكن مرحلة المجموعات ستنتهي في الـ28 من يوليو.