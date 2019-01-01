شوبير يوضح موقف عبدالله السعيد من الانضمام لمنتخب مصر
تحدث أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فترة منتخب مصر المقبلة في كأس الأمم الإفريقية وتوقعاته لأجيري.
وكان المنتخب المصري قد وقع في المجموعة الأولى بجانب كلًا من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي في المنافسات التي ستنطلق يونيو المقبل.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية، إن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز سيكون على رأس اختيارات المكسيكي خافيير أجيري في الفترة المقبلة.
وأضاف شوبير: "أجيري لم يكن في خطته الفوز بأمم إفريقيا عندما جاء إلى مصر، لذلك لم يكن يضم كبار السن، حيث كان يسعى لتكوين منتخب قوي لعام 2022".
وتابع: "اللقب الإفريقي أصبح من أهم أهداف أجيري في الفترة المقبلة بعد أن حصلت مصر على شرف استضافة البطولة في العام الجاري".
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وتنطلق كأس الأمم الإفريقية 2019، يوم 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة حيث ستشهد منافسة قوية على اللقب.
💢الفحوصات الطبية توضح إصابة محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي ومنتخب تونس في الرباط الصليبي للركبة اليمنى بعد التدخل مع مدافع الزمالك.— جول مصر (@goaleg) April 30, 2019
بهذه الإصابة سيتغيب بن عمر عن لقاء إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك وعن بطولة كأس الأمم الأفريقية.🚑 pic.twitter.com/YJg1bLvvrP