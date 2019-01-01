شوبير: الدوري يدار بالتليفونات واتحاد الكرة يخالف ما اتفق عليه مع الأندية

نائب رئيس الجبلاية يهاجم نظام الإدارة ويحمل الاتحاد المسؤولية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حمّل أحمد شوبير؛ نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مجلس إدارة الاتحاد مسؤولية عدم وجود أي نظام وغياب مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن مواعيد المباريات يتم تنظيمها بناءً على مكالمات هاتفية مجاملة للبعض.

لجنة المسابقات أعلنت اليوم جدول بعض المباريات من الجولة الأخيرة مع مواجهتين مؤجلتين للزمالك، على أن يتبقى مباراتين فقط من المسابقة بعد كأس أمم أفريقيا 2019. (طالع مواعيد المباريات)

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت": "اتحاد الكرة أعلن معظم المباريات المتبقية، علينا إبعاد عامر حسين عن الحديث، لأنه يقوم بمهمة انتحارية، أنا الآن أتحدث عن منظومة، في كل بلاد العالم هناك راحة بين المواسم، قد يكون عندنا في مصر من الصعب المد في مواعيد المباريات بسبب ارتباطات المنتخب، لكن إذا سارت الأمور لإرضاء الأهلي والزمالك فالسلام على الدوري".

وأضاف: "البداية كانت بالموافقة على قرار مشاركة الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري يشاركوا في جميع المباريات العربية والأفريقية، هذه المشاركات تعارضت مع ثلاث أو أربع مباريات في الدوري، فكان يجب من البداية دراسة الموقف إما أن تشارك الفرق عربيًا أو أفريقيًا فقط وليس في كلاهما، حتى لا نصبح أمام موقف جوابات مرسلة للأندية بمواعيد معينة وفي الأخير اتحاد الكرة يخالف ما اتفق عليه، وبالتالي ما وصلنا إليه من عدم نظام في الدوري سببه اتحاد الكرة".

عامر حسين ردًا على الانتقادات: انظروا للمغرب وتونس وليفربول

نائب الجبلاية تابع: "عندما يتحدث البعض عن النظام في الدوري يتم تسريب الأخبار عن رفض البعض وانقسامات ويقابل هذا بتطاول وانتقادات، وكل هذا بسبب رغبة الاتحاد في إقامة مسابقة منتظمة، لكن في الوقت نفسه اتحاد الكرة كالمدرب الذي يبحث عن شماعة ليعلق عليها أزماته، وهذا لا يصح وجو غير مناسب للعمل، لأن الأمور تدار بالتليفونات، من يرغب في تأجيل مباراة له وتقديم أخرى".

واختتم: "شغل المجاملات والخوف من بعض الأفراد لا يقود للنجاح بل للفشل، انظروا إلى ليفربول خاض 4 مباريات في تسعة أيام منها اثنين في الدوري الإنجليزي وأخرتين في دوري الأبطال وحقق هدفه دون التحجج بالضغوطات".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب بـ73 نقطة من 31 مباراة، يليه الزمالك وبيراميدز بـ66 لكل منهما، وإن كان الأبيض خاض 29 مباراة فقط، ولعب الأزرق 32 مباراة.

أما الداخلية والنجوم فهبطا رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، فيما تصارع ستة فرق شبح الهبوط.