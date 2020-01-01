شوبير: أزارو تعرض لكسر في إصبعه بسبب اعتراضه على الاستبعاد أمام طنطا

أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

تحدث أحمد شوبير، الإعلامي المصري ونجم الأهلي السابق، عن توتر علاقة المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء بإدارة الفريق.

أزارو اقترب من الرحيل بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة مع الفريق وعدم اقتناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بإمكانياته.

وتعاقد الأهلي رسميًا مع أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي، اليوم الخميس، من أجل تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة، ويسعى للتخلص من جيرالدو أو أزارو.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "أزارو اقترب من الرحيل عن الأهلي، خاصًة بعد الاعتراض بشكل غير لائق على قرار استبعاده من قائمة طنطا".

وأضاف: "أزارو كسر أصبعه أثناء اعتراضه على قرار استبعاده من قائمة طنطا، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز التي لعبت أمس".

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وتابع شوبير: "أزارو أصبح الأقرب للرحيل عن الأهلي وسيعلن عن هذا خلال ساعات"، مشيرًا إلى ضرورة تخلص الأهلي من لاعب أجنبي لقيد بادجي.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على طنطا، بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز في اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة.