شوارزر: رحيل هازارد خسارة كبيرة ولكنه ليس نهاية العالم

مارك شوارزر يتحدث عن رحيل هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مارك شوارزر حارس مرمى تشيلسي السابق إن رحيل إيدين هازارد يعد خسارة كبيرة للبلوز، ولكنه في نفس الوقت ليس نهاية العالم.

وكان ريال مدريد قد قدم إيدين هازارد رسميًا لوسائل الإعلام والجماهير مساء الخميس الماضي، وذلك بعد أيام من إعلان التعاقد معه.

وحول انتقال هازارد إلى ريال مدريد، رأى مارك شوارزر الحارس السابق للبلوز أن تشيلسي خسر كثيرًا برحيل نجمه البلجيكي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ يونيو ٢٠١٩

ولكنه في الوقت ذاته أكد أن ذلك لا يعني نهاية العالم بالنسبة لأزرق العاصمة، حيث أن الفريق عليه أن يعمل من أجل تعويضه.

وحول عقوبة منع تشيلسي من التعاقدات قال شوارزر: "ستؤثر كثيرًا بطبيعة الحال، ولكن هناك احتمالًا لأن يتم رفعها خلال الميركاتو الحالي"

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يذكر أن إيدين هازارد كان قد صرح في أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة عن رغبته في تحقيق حلم طفولته واللعب في صفوف ريال مدريد.