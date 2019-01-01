شمايكل يشيد بتطور دي خيا مع مانشستر يونايتد

الحارس الإسباني من الأفضل في العالم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد في حراسة المرمى، بحامي العرين الحالي ديفيد دي خيا والتطور الكبير الذي مر به منذ وصوله في 2012.

ويعد دي خيا حالياً من أفضل حراس المرمى بالعالم ويعمل يونايتد جاهداً على الحفاظ عليه وتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وقال شمايكل لموقع الدوري الإنجليزي الممتاز: "عندما أتى به سير أليكس للبريميرليج كان طفلاً صغيراً، بدا ولعب كذلك ولكن بأيدي كبيرة، تلك كلمات سير أليكس عنه".

وأكمل: "لعب أمام تشيلي وظهرت شخصيته بتصديين مميزين، من هذه اللحظة تطور كثيراً، بدنياً تغير، وإذا سألته، فهو وصل إلى المستوى المطلوب".

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🏆 الدوري الإنجليزي - الجولة 27

مانشستر يونايتد 🆚 ليفربول

⌛️ 17:05 بتوقيت مكة المكرمة

📍 مانشستر

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وواصل الدنماركي: "دائماً موجود في المكان المناسب للتصدي ويكرر الأمر وهذا الشيء الذي يميزه".

ويتحدث شمايكل عن مباراة التعادل بنتيجة 3-3 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في عام 2012 بتواجد دي خيا في حراسة مرمى الفريق.

ويلعب يونايتد مساء اليوم، الأحد، مباراة هامة بالبريميرليج أمام ليفربول ستشكل منعرجاً في سباق الصدارة والمركز الرابع.