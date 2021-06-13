انتقاد لاذع من شمايكل ولاودروب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

انتقد مايكل لاودروب، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، وبيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد بشدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية ما حدث في الملعب بمبارة الدنمارك وفنلندا، سقوط الدنماركي كريستيان إريكسن.

بعد دقائق قليلة مما حدث، أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خيارين لكلا الفريقين: إما مواصلة المباراة يوم السبت، أو يوم الأحد في الساعة الثانية عشر ظهرًا وهو الأمر الذي أصاب استياء الجميع.

بماذا علق أسطورة مانشستر يونايتد على حادثة إريكسن؟

قال الدنماركي، بيتر شمايكل لراديو"BBC Radio 5": "كان من السخيف جدًا أن يختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حلًا كهذا. حدث شيء فظيع وكل ما فعله للاعبين خيار اللعب في آخر 55 دقيقة أو العودة في الساعة 12 صباحًا اليوم (الأحد) ، ما هو هذا الخيار؟!"

وأكمل: "كان علي يويفا على الأقل إظهار القليل من التعاطف، الأمر ليس له علاقة بالمباراة."

ما الكلمة التي وجهها لاودروب إلى مسئولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟

ووجه رسالة ليويفا حيث قال: "إنهم يعطونهم خيارًا ليس خيارًا. تلعب بعد هذا الخوف الذي عشته أم اللعب غدا الساعة 12! آسف، هذا ليس خيارًا".

وأردف : "لا يمكنك اتخاذ قرار سريع في مثل هذه اللحظات العاطفية الشديدة. هذا خطأ".

وواصل: "كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يقول: "بالطبع لن نلعب الليلة". إنه لأمر لا يصدق أن يتمكن اللاعبون من دعم هذا الخيار بالمشاعر والعواطف التي كانوا يعانون منها في ذلك الوقت

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