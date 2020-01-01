شكوك حول مشاركة كورتوا عن لقاء مانشستر سيتي

كورتوا اشتكى من آلام في ساقه اليسرى

أثار الحارس تيبو كورتوا الفزع في نفوس مشجعي ريال مدريد، بعد شكوته من إصابة في ساقه اليسرى بعد مباراة ريال بيتيس أمس في الليجا، كما أظهرت عدسات كاميرا برنامج الشيتشريجو المهتم بأخبار الميرينجي.

كورتوا شارك أمس في خسارة فريقه صدارة الليجا لصالح برشلونة بعد الخسارة من ريال بيتيس بهدفين لهدف، ليفرط الميرينجي في صدارة الليجا بعد فوزه بالكلاسيكو.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن الحارس البلجيكي خرج وهو يعرج من الملعب بسبب آلام في قدمه اليسرى.

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وسيخضع اللاعب البلجيكي إلى اختبارات طبية اليوم للتأكد من سلامته ومدة غيابه إن احتاج الأمر إلى ذلك.

وتأتي الإصابة حسب ما أوردته الصحيفة في المنطقة بين الحوض والفخذ، وسيتم الكشف عن كامل التفاصيل في الساعات المقبلة.

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وأضاف التقرير أن زين الدين زيدان يشعر بالقلق من إمكانية غياب تيبو كورتوا عن مباراة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، لاسيما بعد تألقه الملفت في مباراة الذهاب وخلال الأشهر الماضية عموماً.

وفي حالة غياب كورتوا عن مباراة مانشستر سيتي فأن الفريق سيكون أمام ورطة كبيرة بمشاركة الفرنسي أريولا والذي يغيب عن المشاركة طوال هذا الموسم رفقة ريال مدريد.