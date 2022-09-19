شكوك حول لحاق رومارينيو بكلاسيكو النصر والاتحاد

أثار الصحفي محمد المرحبي الشكوك حول إمكانية لحاق رومارينيو مهاجم الاتحاد بمواجهة الكلاسيكو أمام النصر في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
الدوري السعودي متوقف حاليًا لإتاحة الفرصة للمنتخب السعودي للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022، حيث سيُواجه الإكوادور وأمريكا وديًا في إسبانيا.
النجم البرازيلي كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الاتحاد أمام الخليج في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت لصالح العميد بهدفين دون رد أحرزهما عبد الرزاق حمدالله.اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا
ولم يكشف العميد رسميًا عن التشخيص النهائي لإصابة رومارينيو ومدة غيابه المتوقعة، لكن المرحبي أكد خلال تويتر حاجة اللاعب للراحة لمدة 15-20 يومًا مما يضع شكوكًا كبيرة حول لحاقه بلقاء القمة يوم الثاني من أكتوبر القادم.
رومارينيو لعب 4 مباريات هذا الموسم في دوري روشن السعودي لكنه مازال يبحث عن هدفه الأول وتمريرته الحاسمة الأولى، فيما كان الموسم الماضي قد سجل 20 هدفًا وصنع 6 خلال 29 مباراة الموسم الماضي مما توجه اللاعب الأفضل في البطولة من عديد الجهات الإعلامية.
المدير الفني نونو سانتو كان قد منح اللاعبين إجازة لـ4 أيام على أن يبدأ الأسبوع القادم استعداداته لمواجهة النصر، حيث سيخوض لقاءً وديًا أمام الوحدة يوم الأحد القادم.
الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بـ10 نقاط وبفارق نقطتين عن الهلال والشباب في الصدارة، فيما يتواجد النصر رابعًا بنقاطه الـ9.
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