شكر الجميع باستثناء شخص واحد .. حمدالله يُودع النصر في رسالة مؤثرة

وضع عبد الرزاق حمدالله حدًا للإشاعات التي تحدثت عن إمكانية عودته لفريقه النصر بعد فسخ عقده، وذلك بنشر رسالة وداعية مؤثرة للفريق السعودي وجمهوره.

الفريق العاصمي كان قد أعلن إنهاء عقد حمدالله بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، وقد رفض الكشف عن تلك الأسباب لكن العديد من المصادر كشفت عنها فيما بعد موضحة أنها تتعلق بالانضباط أولًا وأخيرًا.

ماذا قال حمدالله في رسالته الوداعية للنصر؟

حمدالله غادر السعودية قبل عدة أيام باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعيش والدته، وقد تحدثت عدة تقارير عن تدخل بعض الشخصيات لمحاولة إعادته للفريق بشرط اعتذاره عما بدر منه وتعهده بالالتزام والانضباط، لكن اللاعب أوضح عمليًا أن مغامرته بالقميص الأصفر انتهت بالفعل.

هداف الدوري السعودي لموسمين نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام رسالة وداعية للنصر وجمهوره، وقد شكر جميع الإداريين في النادي باستثناء الرئيس الحالي مسلي آل معمر، إذ لم يُشر له في كلماته لا من قريب ولا من بعيد.

وننقل لكم رسالة صاحب الـ30 عامًا كما جاءت:

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله



أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم بقيادة أخوي وحبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب وأحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبد الرحمن الحلافي، وأشكر إخواني اللاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم وأود شكر الجماهير الغالية واعلموا أنكم في القلب.



أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يومًا ما إن شاء الله



وفقكم الله و أعانكم على الجاي.

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