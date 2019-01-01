شكرينيار: واثق من تأهل إنتر إلى الدور القادم في دوري أبطال أوروبا

إنتر يحتل المركز الثالث في مجموعته حتى الآن

أكد ميلان شكرينيار، مدافع إنتر الإيطالي ثقته في قدرة فريقه على التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويشارك النيراتزوري مع برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج، في المجموعة إذ يحتل المركز الثالث من المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وقال شكرينيار في تصريحات صحفية: "أعلم أن الأمر سيكون صعباً، ولكنني أعتقد أننا سنصل إلى الدور القادم من البطولة".

وواصل: "برشلونة سيكون في المركز الأول، وخلفه إنتر وثم بوروسيا دورتموند وبعد ذلك سلافيا براج، نحن نؤمن بالتأهل وهذا هدفنا في الفريق".

وتابع: "أنا شخصياً كنت سعيداً بتواجد إنتر في مجموعة برشلونة ودورتموند، لم أستطع الانتظار حتى اللعب معهم، ربما كان الأمر سيكون أسهل مع فرق ليست كبيرة، ولكن حتى تلك الفرق تتمتع بقوة كما ظهر من سلافيا في سبتمبر الماضي".

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ويستعد إنتر لمواجهة سلافيا براج مساء الأربعاء القادم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن إنتر سيختتم مبارياته في دور المجموعات على أرضه أمام برشلونة يوم 10 ديسمبر القادم.