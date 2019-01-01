شكرينيار: ميسي أثار إعجابي أكثر من رونالدو

بعد مواجهة الثنائي في غضون فترة قصيرة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد ميلان شكرينيار مدافع إنتر، أن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل من نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو.

شكرينيار واجه الثنائي في غضون أيام قليلة، عندما خسر مع إنتر ضد برشلونة 2/1 بدوري أبطال أوروبا، وبنفس النتيجة من يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

وقال المدافع السلوفاكي في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست":"ميسي أثار إعجابي بشكل أكبر، كنت محظوظاً لمواجهتهما في خلال بضعة أيام".

وأضاف:"رونالدو لاعب رائع جداً، ولكن ميسي يفهم اللعبة بأكملها ويستطيع استغلال المساحات أفضل".

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وجاءت تصريحات شكرينيار بعد مشاركته أمس الخميس، في تعادل سلوفاكيا مع ويلز 1/1 بتصفيات يورو 2020.

يذكر أن الدولي السلوفاكي ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن إنتر والانتقال لبرشلونة للعب بجوار ميسي.