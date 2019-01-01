شكرينيار: اقتربت من التجديد ورونالدو ليس المهاجم الأصعب في إيطاليا

المدافع السلوفاكي يرى أن لاعب آخر هو الخصم الأصعب له

أكد ميلان شكرينيار مدافع نادي إنتر الإيطالي، أنه أصبح على أعتاب التوقيع على عقد جديد هذا الموسم.

مستقبل المدافع السلوفاكي كان محل شكوك كبيرة في الفترة الأخيرة، نظراً لاهتمام العديد من الأندية بضمه أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.

سولشار: هدفنا التأهل لدوري الأبطال ولن نستبدل دي خيا

وعندما سؤل اللاعب عن اقترابه من التجديد لإنتر قال:"لقد تبقى القليل جداً للتوقيع على كل شيء".

وأضاف:"أؤمن أن مستقبلي هنا مع إنتر ولا أعلم من أين أتت الأخبار عن ريال مدريد".

وعن ما تبقى من مباريات لفريقه هذا الموسم:"يجب علينا الفوز بآخر 3 مباريات والبداية أمام أودينيزي مهمة لأنها مواجهة صعبة".

كريستيانو رونالدو: سعدت برغبة جمهور ريال مدريد في عودتي

ارتداء شارة القيادة:"لا أفكر فيها أبداً كل تركيزي في الوقت الحالي على اللعب وخدمة الفريق".

وأما أفضل مهاجم لعب أمامه:"لا أعلم لأن كل لاعب لديه صفات خاصة، مثل رونالدو فهو سريع جداً ويقاتل على كل كرة، ولكن بالنسبة لي الأصعب هو دجيكو لأنه قوي جداً من الناحية البدنية".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإيطالي بـ62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتلانتا الرابع بـ4 عن روما الخامس.