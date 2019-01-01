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شكرينيار: إنتر سينافس على الكالتشيو مع كونتي

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شرينيار يتحدث عن قدرة أنطونيو كونتي على إعادة إنتر لمنافسة يوفنتوس على الكالتشيو

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال قلب الدفاع ميلان شكرينيار نجم إنتر الإيطالي إن النيراتزوري سيكون قادرًا على منافسة يوفنتوس على لقب الكالتشيو في الموسم المقبل.

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وكان شكرينيار قد جدد عقده مع إنتر حتى العام 2023 بنهاية الموسم المنصرم، ليقطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو.

وحول الموسم المقبل، قال ميلان شكرينيار إن إنتر سيكون بمقدوره المنافسة على الدوري الإيطالي بداية من الموسم المقبل بسبب وجود أنطونيو كونتي"

وأضاف: "كونتي قام برحلة كبيرة مع يوفنتوس، وهو مدرب كبير وحقق العديد من النجاحات، سيكون قادرًا على إعطاء الكثير لإنتر"

وتابع: "وجوده هذا الموسم سيكون إضافة كبيرة وسيجعل إنتر قادرًا على مناطحة يوفنتوس خلال منافسات البطولات المحلية في إيطاليا"

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يذكر أن أنطونيو كونتي قد تولى مسرولية تدريب إنتر خلفًا للوتشيانو سباليتي، وذلك بعدما أعلن النيراتزوري رسميًا عن قدومه الأسبوع الماضي.

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