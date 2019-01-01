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شقيق هيجواين يتواجد في لندن للتفاوض مع تشيلسي

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(C)Getty Images
المفاوضات تعود مرة أخرى لانضمام مهاجم يوفنتوس المُعار إلى ميلان هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يتواجد شقيق المهاجم الأرجنتيني جونالزو هيجواين، حالياً في العاصمة الإنجليزية لندن، من أجل مناقشة انضمامه لتشيلسي.

المدرب ماوريزيو ساري يواصل بحثه عن مهاجم جديد، لتدعيم الخط الأمامي للبلوز الذي يعاني هذا الموسم.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن نيكولاس هيجواين شقيق مهاجم يوفنتوس المعار لميلان، شوهد اليوم في لندن.

وأوضحت أن وجوده جاء لعقد اجتماعات مكثفة مع إدارة تشيلسي، من أجل انتقال صاحب الـ31 عاماً لهم بالميركاتو الشتوي الحالي.

ويأتي ذلك رغم الأنباء حول عدم ترحيب مارينا جرانسوفسكايا المديرة التنفيذية للنادي اللندني بقدوم هيجواين، حيث لا تعتقد أنه كلمة السر لحل أزمة الفريق.

ويطمح ساري في اتهاء المفاوضات بأقرب وقت ممكن، للعمل مجدداً مع هيجواين الذي تألق معه بصفوف فريقه السابق نابولي.

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قدوم هيجواين قد يتسبب في رحيل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، كما يُنهي من اهتمام البلوز بضم الإنجليزي كالوم ويلسون.

جدير بالذكر أن هيجواين نجح في تسجيل 6 أهداف في 15 مباراة لعبها مع ميلان بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

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