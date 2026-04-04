شقيق لاعب فينوردي يشارك لأول مرة مع أياكس: «أثبتت أنني أستطيع مواكبة المستوى»

حظي كينينهو كاسانويرجو بفرصة الانضمام إلى فريق أياكس الأول خلال فترة المباريات الدولية. وقد خاض الشقيق الأصغر البالغ من العمر 18 عامًا للاعب فينورد نيرايشو كاسانويرجو (24 عامًا) أول مباراة له بشكل غير رسمي.

في حوار مع Ajax Showtime، يستعرض المدافع الموهوب الأسابيع الماضية. كان كاسانويرجو في التشكيلة الأساسية خلال المباراة الودية مع FC فولندام (2-2).

يقول كاسانويرجو: "أعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا وتلقيت الثناء من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين. كانت لحظة فخر كبيرة".

يحلم اللاعب الأمستردامي منذ سنوات بالانضمام إلى الفريق الأول لأياكس. "ألعب في النادي منذ أن كنت في فئة تحت 10 سنوات، والآن أجد نفسي فجأة ألعب مع جميع اللاعبين الذين تراهم عادةً على التلفزيون. كان ذلك رائعاً للغاية."

"أستطيع مواكبة المستوى جيدًا. لقد تدربت أيضًا مع الفريق الأول وأثبتت أنني أستطيع تحمل هذا المستوى"، يقول كاسانويرجو بثقة.

يأمل كاسانويرجو في تطوير مستواه أكثر في أياكس خلال السنوات القادمة. "إنها بيئة جيدة بالنسبة لي وأنا أعرف بعض اللاعبين منذ ثماني أو تسع سنوات."

كينينهو أصغر بست سنوات من شقيقه نيرايشو، الذي لا يزال متعاقدًا مع فينورد. يلعب هذا الموسم على أساس الإعارة مع فورتونا سيتارد.