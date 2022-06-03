شقيق كنو: هل قطعت أصبع شقيقي لكي أبصم على عقد النصر؟

شقيق كنو يبدي اندهاشه من الأخبار المنتشرة حوله!

عبر علاء كنو، شقيق محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، عن غضبه الشديد بسبب الأخبار غير الدقيقة المنتشرة حول دوره في توقيع عقوده مع نادي النصر.

ما هي قصة أزمة شقيق محمد كنو

تعد أزمة محمد كنو هي الأبرز على الساحة السعودية خلال الوقت الحالي، بعدما قام بالتوقيع على عقود انضمامه لنادي النصر، ثم قام بتجديد عقده مع الهلال.

وانتشرت أخبارًا تفيد بأن علاء كنو شقيق لاعب الهلال، كان له دورًا بارزًا في توقيعه على عقود انضمامه للنصر، بأنه أحضر ورقة بيضاء، وقام بالتوقيع عليها ووضع عليها بصمته بصفته وكيلًا عن محمد كنو.

كما أن الأخبار أكدت على أن علاء كنو تم استجوابه من جانب غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل الإدلاء بأقواله حول ما نسب له.

يُذكر أن غرفة فض المنازعات اتخذت قرارًا بإيقاف محمد كنو لمدة 4 شهور قادمة، بالإضافة لإلزامه بمنح نادي النصر مبلغ 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ماذا قال شقيق كنو عن الاتهامات ضده؟

خلال وجوده بإحدى المساحات عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال علاء كنو: "هذا الكلام لا يدخل العقل، بعض الأمور في هذه القضية تصدم، ناس تقول أنني قمت بتوقيع العقد بدلًا من شقيقي محمد، هل اللاعب عنده 6 سنوات لكي أوقع بدلًا منه؟".

وتابع: "وهناك من يقول أنني قمت بالبصمة على العقد بدلًا من شقيق محمد، هل قمت بقطع صابعه لكي أبصم به؟ وأيضًا من يتحدث عن ورقة بيضاء".

علاء كنو أضاف: "من يمر عليه هذا الكلام يجب عليه أن يراجع طريقة تفكيره، لأن معناها أنك تسمع بدون أي تفكير، هذه فوضى، هل أي شخص عاقل من الممكن أن يرسل شقيقه لكي يوقع بدلًا منه والرجل عمره أكثر من 27 عامًا؟".

واختتم شقيق لاعب الهلال تصريحاته قائلًا: "من الذي يستطيع أن يعطيني ورقة بيضاء موقع عليها ومبصم، وما هي الفنيات الموجودة عندي التي تجعلني أحدد أي أوقع وأترك مكانًا للكلام الذي يريد أن يكتبه في الورقة؟".

@Ulvd1548 😘



🍃#ابوسلطان علاء اليوم في المساحة الزرقاء #كب عفشهم وكنت متواجد فيها مستمع🍃👌

🍃 🚨🎙- علاء كنو ( شقيق محمد كنو ) :



موضوع التوقيع على بياض كاذب واستغرب ان يصدر من فهد بارباع وهو ليس له اي شأن بخصوص القضية.

🍃#طواقي يبون يحشرو نه حشرهم 🍃😜 pic.twitter.com/hcHdta8YrR — 🍃Abdullah Al-Sadhan🍃🍃 (@S_aad123158) June 3, 2022

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