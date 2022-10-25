شقيق حمد الله يكشف التفاصيل: ذهبنا لمنزل إداري النصر للاعتذار لكنه أصر على فسخ العقد

عبد الرحيم حمد الله يؤكد أن الاتحاد أنقذ النصر من كارثة كبرى في قضية عبد الرزاق حمد الله

حمّل عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، أحمد الغامدي؛ المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، مسؤولية خسارة ناديه لقضيته ضد اللاعب، مطالبًا إياه بالاستقالة من منصبه حفاظًا على صورة النادي العاصمي أمام جماهيره.

الاتحاد الدولي "فيفا" كان قد حكم أول أمس الإثنين، لصالح المهاجم المغربي، ملزمًا النصر بدفع الرواتب المتأخرة للاعب والمكافآت والمبالغ التي تنازل عنها خلال فترة كورونا. (طالع التفاصيل)

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وعلى خلفية هذا القرار، كشف عبد الرحيم حمد الله بعض من التفاصيل، التي أدت لفسخ عقد شقيقه مع النصر، متهمًا الغامدي بقلة الخبرة والانتقام بفسخ العقد انتصارًا لشخصه.

وقال شقيق المهاجم المغربي، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "كيف يعقل أن يفسخ أحمد الغامدي عقد لاعب أجنبي دولي بمجرد وقوع سوء تفاهم معه؟!!، أحمد الغامدي إداري دون تجربة، وهذا يوضح أنه كان مغبونًا، وكل ما حدث بينه وبين حمد الله لا علاقة له بالعقد، لأن البنود واضحة وثابتة، وأي طرف يفسخ العقد عليه أن يتحمَّل تبعاته، بل إن العقد لا دخل له بهذه التفاهات، ومع ذلك أرى أن النصر محظوظ، لأن حمد الله بعد أن فسخ العقد دخل في عقد جديد مع نادي الاتحاد مباشرةً، ولو لم يفعل اللاعب ذلك لكانت الكارثة أكبر على النصر، والمبالغ المالية المحكوم بها مضاعفة".

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وأضاف: "كان عليهم أن يجلسوا مع مستشاري الفريق والمحامين! وقبل فسخ عقد حمد الله بليلة واحدة، تحدث معي أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي في النصر، وقال لي: إن أخاك دخل معي في مشادات كلامية. فقلت له: اسمع هذه أمور تحدث في كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مشادات كلامية ومشكلات، سواءً بين لاعب وإداري، أو لاعب ومدرب، ولا يمكن إطلاقًا أن تذهب إلى العقد وتفسخه لهذا السبب! وهذا يدلُّ على أن هذا الإداري ليست له تجربة، فهناك شروط لفسخ العقد في حال أخلَّ بها أحد الطرفين، يتم الذهاب لدراستها. وغضب أحمد الغامدي مما حصل، وكانت ردة فعله سببًا في فسخ العقد، وأعدُّه السبب وراء خسارة الفريق القضية".

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عبد الرحيم واصل: "تمنَّيت من مسلي آل معمر أن يعقد جلسة بين الغامدي وحمد الله، وأن يسهم في تسوية الأمور قبل أن تذهب إلى “فيفا”، لكنَّ ذلك لم يحدث، حتى إن محامي اللاعب تفاوض “بشكل ودي” مع النصر لحل الموضوع دون الذهاب إلى “فيفا”، ورفضوا ذلك أيضًا، أي أن كل الأبواب كانت مغلقة. أتمنى أن يستقيل أحمد الغامدي من نادي النصر، لأنه السبب في هذه القضية، وكذلك السبب في أن النصر خسرها، فلا يمكن لإداري كبير أن يرتكب تصرفًا خاطئًا مثل هذا. هذه وجهة نظر لمتابع رياضي، فلكي تبقى صورة النصر قوية لا بد أن يقدم أحمد الغامدي استقالته".

واختتم: "كانت هناك رغبة لدى شقيقي في إصلاح ما بينه وبين الغامدي، وكانت هناك مكالمات هاتفية، وأنا شخصيًّا تواصلت معه، واعتذرت منه، كذلك عبد الرزاق ذهب إلى بيته، خاصة أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع أخيه منذ أعوام، وما حدث لحظة غضب، لكني لا أعرف ماذا حصل لأحمد الغامدي، ربما كان مدفوعًا من أحد الإداريين. لا أعلم".

يذكر أن النصر كان قد فسخ عقد حمد الله بشكل مفاجئ في أواخر نوفمبر 2021، رافضًا لذكر الأسباب، واكتفى بقول (لأسباب شرعية وقانونية) خلال البيان الذي أصدره وقتها.

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