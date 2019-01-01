شقيق بوجبا يكشف عن محادثته مع ميسي بشأن انضمامه لبرشلونة

ماتياس بوجبا يكشف عن محادثة بين شقيقه بول نجم مانشستر يونايتد وليونيل ميسي قائد برشلونة بشأن رحيل الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا أن شقيقه كان قد خاض محادثة مع الأرجنتين ليونيل ميسي قائد برشلونة بشأن رحيله عن مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن شقيقه لو رحل عن مانشستر يونايتد سيكون لناديين فقط هما ريال مدريد وبرشلونة.

وقال ماتياس: "أعلم أن بول تحدث مع لاعبين في إسبانيا لكن سيرخيو راموس ليس من ضمنهم، تحدث مع ميسي أحيانًا وزلاتان إبراهيموفيتش وأيضًا زميله في المنتخب جريزمان".

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وأضاف: "من ريال مدريد تحدث مع رافاييل فاران ومع المدير الفني للفريق زين الدين زيدان، لكنني ليس على معرفة بحديثه مع أي شخص آخر".

وأكمل: "في عائلتنا نحن التيكي تاكا وأحب مشاهدة برشلونة والذهاب لكامب نو، وبالنسبة لشقيقي هناك ثلاثة أندية فقط يستطيع التطور فيها هي مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة".

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد ارتبط اسمه بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الموسم الماضي لكن إدارة الفريق شددت على رغبتها في استمراره.